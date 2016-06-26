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برج العقرب حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016
على الصعيد المهني:
>كن حذرا وعلى دراية بالذى يحمل لك عداوة فى مكان عملك فيمكنه أن يقود حملة سرية سيئة ضدك يتعمد فى أن يكون لها صدى عند الرئيس فى العمل، افتقادك لأعصابك يأتيك بنتائج عكسية تماما. فبدلا من أن تفقد اعصابك يمكنك أن تثبت قوتك و تعزز ثقة الآخرين بك بأن تنفذ ما وعدت به.

على الصعيد العاطفي:
>سيكون يوم جيد بالنسبة اليك بمجرد أن تتواصل مع شريكك بشكل ليس فيه أى قيود فأنت كنت تبحث عن مثل هذه الفرصة منذ فترة طويلة! اكشفوا عن اسراركم لبعض وتبادلوا الاهتمامات، هذا سيضفى قدر كبير من الحماس فى علاقتكم فتكونوا صديقين متقاربين وزوجين كذلك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>سيكون لديك طاقة كبيرة اليوم، يمكنك أن تمارس جديدة اليوم، ستجنى اليوم ثمار كل ما تبذله من مجهود للحصول على صحة أفضل فإن هذا يوم عظيم لتعتنى بنفسك وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>تسكون اليوم محط انظار ومحور تركيز من حولك فسيغار من حولك منك وعندما تجد وقتا حاول أن تفكر فى ماضيك، مستقبلك وحاضرك فستجد العديد من الاجابات عن اسئلتك وحلول كثير لمشكلات قد تكون واجهتك.

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مصر 365

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