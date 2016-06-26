برج الدلو حظك اليوم الأحد 26/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:>لمواليد برج الدلو حياتك العملية تبدو رائعة فأنت تسير بخطوات ثابتة، وتستطيع أن تبرز تميز مهاراتك و موهبتك فى التفاعل مع من حولك ودعمهم دائما.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الدلو العاطفية مضطربة ، فغيرتك الشديدة سبب توتر علاقتك مع شريكك الفترة الماضية ، حاول أن تعيد الاستقرار للعلاقة من جديد، و عليك ان تحدد اهدافك العاطفية و تضع الشريك فى أول اهتماماتك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو عليك أن تأخذ قسط كافى من الراحة و تنم لساعات طويلة لكى تتحسن حالتك الصحية وذلك بعد تعرضك للكثير من الإرهاق والقلق مؤخرا، من جهة اخرى عليك أن تنوع بين أصناف الأطعمة حتى لا تصاب بالسمنة و اضطرابات المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك ستستقر فى حياتك العائلية هذه الفترة وذلك بعد انهاء سلسلة طويلة من المشاكل التى بدأت منذ فترة طويلة.