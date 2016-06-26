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برج الدلو حظك اليوم الأحد 26/6/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 26/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 26/6/2016
على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الدلو حياتك العملية تبدو رائعة فأنت تسير بخطوات ثابتة، وتستطيع أن تبرز تميز مهاراتك و موهبتك فى التفاعل مع من حولك ودعمهم دائما.

على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الدلو العاطفية مضطربة ، فغيرتك الشديدة سبب توتر علاقتك مع شريكك الفترة الماضية ، حاول أن تعيد الاستقرار للعلاقة من جديد، و عليك ان تحدد اهدافك العاطفية و تضع الشريك فى أول اهتماماتك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو عليك أن تأخذ قسط كافى من الراحة و تنم لساعات طويلة لكى تتحسن حالتك الصحية وذلك بعد تعرضك للكثير من الإرهاق والقلق مؤخرا، من جهة اخرى عليك أن تنوع بين أصناف الأطعمة حتى لا تصاب بالسمنة و اضطرابات المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك ستستقر فى حياتك العائلية هذه الفترة وذلك بعد انهاء سلسلة طويلة من المشاكل التى بدأت منذ فترة طويلة.

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مصر 365

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