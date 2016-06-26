أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016
على الصعيد المهني:
>من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم فانت تنسى أن المكاتب الحديثة عبارة عن مقصورات المفتوحة فالحدود فى الواقع هى رأسك فمبدأ الخصوصية أصبح منعدماً التقدير هو أمر ضرورى جدا ًقد تتجاهله اليوم و احذر أن تدفع ثمن عدم توخيك الحذر.

على الصعيد العاطفي:
>من المحتمل أن تقابل اليوم شخصا يقترب جدا من أن يكون الشخص المثالى الصحيح، ثق فى حظك فانت من المحتمل ان تلتقى بنصفك الأخر ، استمع اليوم الى قلبك حتى اذا كنت شخصية تفكر بعقلها، ولمرة واحدة فالمقابلات الرومانسية ستعرف طريقك اليوم فتحدث كما كنت تتمناها، لا تفوت هذه الفرصة لإقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>ستعجب بمن لديهم القدرة على التركيز، حاول أن تتكسب وتتعلم من مهاراتهم وتطبقها فى حياتك، سوف يكون لديك فرصة للتركيز على أكثر من شيء مهم وإنجازهم قم بالذهاب الى جلسات اليوجا فى الصباح الباكر فهى تساعدك على انجاز الكثير من الاعمال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تتمتع اليوم بقدر كبير من التواضع ، فيمكنك التضحية بوقتك، ومالك ومجهودك أو لتلبية احتياجات الآخرين. وسيحترم من حولك ما تفعله مع الآخرين. اهتم بأطفالك اقضى بعض الوقت بمنزلك وتناول طعام صحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى