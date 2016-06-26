برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 26 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم فانت تنسى أن المكاتب الحديثة عبارة عن مقصورات المفتوحة فالحدود فى الواقع هى رأسك فمبدأ الخصوصية أصبح منعدماً التقدير هو أمر ضرورى جدا ًقد تتجاهله اليوم و احذر أن تدفع ثمن عدم توخيك الحذر.

على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن تقابل اليوم شخصا يقترب جدا من أن يكون الشخص المثالى الصحيح، ثق فى حظك فانت من المحتمل ان تلتقى بنصفك الأخر ، استمع اليوم الى قلبك حتى اذا كنت شخصية تفكر بعقلها، ولمرة واحدة فالمقابلات الرومانسية ستعرف طريقك اليوم فتحدث كما كنت تتمناها، لا تفوت هذه الفرصة لإقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ستعجب بمن لديهم القدرة على التركيز، حاول أن تتكسب وتتعلم من مهاراتهم وتطبقها فى حياتك، سوف يكون لديك فرصة للتركيز على أكثر من شيء مهم وإنجازهم قم بالذهاب الى جلسات اليوجا فى الصباح الباكر فهى تساعدك على انجاز الكثير من الاعمال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتمتع اليوم بقدر كبير من التواضع ، فيمكنك التضحية بوقتك، ومالك ومجهودك أو لتلبية احتياجات الآخرين. وسيحترم من حولك ما تفعله مع الآخرين. اهتم بأطفالك اقضى بعض الوقت بمنزلك وتناول طعام صحي.