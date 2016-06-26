برج الثور حظك اليوم الأحد 26/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:>أصبحت هذه الأيام الحياة المهنية لمواليد برج الثور أكثر استقرارا، فنضجك و استيعابك للمواقف يجعلك أكثر هدوءا و تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة.

على الصعيد العاطفي:

> تعرضت لفترة من التوتر العاطفى جعلتك تشعر بحالة من الإحباط الزائد، إلا أن العلاقة على وشك أن تعود مستقرة و جيدة كما كانت، لكن عليك أن تكون أكثر حكمه.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الثور متوترة بعض الشيء بسبب الحالة المزاجية و الاحباط الذى مررت بهم الفترة الأخيرة ، فحاول أن تأخذ اجازة قصيرة ، أو تخصيص وقت لسماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الاحداث التى تحيطك ستتغير تماما خلال الايام القليلة المقبلة ، فاليوم أن قادر على اعادة علاقات مع الاصدقاء انقطعت علاقتكما منذ فترة.