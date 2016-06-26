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حظك اليوم برج الميزان الأحد 26 /6/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 26 /6/2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 26 /6/2016
برج الميزان على الصعيد المهنى:
>التردد الدائم فى أخذ مزيد من القرارات فى نطاق العمل، لا يتناسب مع فكرة توليك منصب قيادى خاصة أن الأمور الآن يجب ألا تخرج من زمام يدك، لأنها ستفقدك كثير من سيطرتك، وربما تفقد بعدها منصبك إلى الأبد، حاول أن تستخدم حكمة الميزان وذكاءه فى جذب جميع الأفراد له، والقدرة على التحكم فى أعتى المشكلات.

على الصعيد العاطفى:
>تمتلك قدر كبير جداً من الحنان، والقيم الإنسانية النبيلة التى تجعل الناس تنظر إليك نظرة تقدير واحترام وتعتبرك من الشخصيات المقربة التى تعطيها الثقة بسهولة، وهم على يقين إنك أهل لها، وأسلوبك المميز فى التعبير عن مشاعرك يزيد من رقتك التى يقدرها شريك حياتك ويعتبرها من أفضل مميزاتك التى تجعلك مختلفاً عن كثير من الشخصيات الموجودة فى الحياة.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
>الوعكات الصحية تتوالى خاصة هذه الأيام التى تعتبر مركزا لتجمع عدد كبير من الأعراض المراضية المزعجة مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، و ألام القولون العصبى الذى يزيد من شعورك بالتعب والحاجة إلى النوم معظم ساعات اليوم، بسبب التفكير فى مشكلات العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هادئة جداً على الصعيد العاطفى الذى يجد فيه دعماً كثيراً من عدد من الأشخاص المقربين الذين يعتبروه كاتماً لأسرارهم وحافظاً أميناً على مشكلاتهم التى يجد لها حلولاً كثير بفضل ذكاءه .

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مصر 365

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