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برج العذراء حظك اليوم الأحد 26/6 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 26/6 /2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 26/6 /2016
على الصعيد المهني:
>تنتظر أخبار سارة تغير من وضعك المهنى وتجعلك فى تتقدم بخطوات سريعة، القدرة على تنفيذ الأفكار التى تطرحها ربما تكون أهم من الفكرة نفسها، خاصة أن هذه الفترة ستكون محور مركزى فى حياتك العملية المقبلة، فاحرص على تكوين رصيد كافى من الخبرات يفيدك فى الأيام المقبلة، ويزيد من ثقة رؤسائك فيك، لتكون من الشخصيات المحورية فى العمل.

على الصعيد العاطفى:
>معظم المشكلات التى تواجهها مع شريك حياتك تأتى بسبب الغيرة و حب الإمتلاك، فبالرغم من طبيعتك التى تميل إلى الناحية العاطفية والمشاعر الدافئة دائماً، إلا أن طبيعة برج العذراء النارى تفرض نفسها على شخصيتك، والاختلاف بين أساليب التعبير عن الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك، هو أحد الأسباب التى تتسبب فى الأزمات الناشبة بينكم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية فى تدهور مستمر بسبب عدم الإقلاع عن العادات الصحية السيئة التى تدمر أجهزة جسمك بشكل تدريجى، مثل الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة والإهمال فى معالجة المشكلات الصحية المتراكمة التى تزيد وتتفاقم مع الوقت، وتؤدى إلى الشعوربـ تعب متزايد يومياً

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن ينتظر جرعة زائدة من الأخبار المفاجئة التى تزيد من حماسه فى العمل، وتدفعه إلى بذل مزيد من المجهود حتى يستطيع التغلب على حالة الإجهاد التى كانت مسيطرة عليك فى العمل فى افترة السابقة.

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مصر 365

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