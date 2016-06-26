برج السرطان حظك اليوم الأحد 26/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم أنت قادر على تغير الكثير فى عملك فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للكثير من التركيز و اتخاذ القرارات الحاسمة لكى تكون خطواتك أكثر تأثيرا فى مجالك.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج السرطان العاطفية تعرضت للكثير من التغيرات الفترة الماضية، لكن عليك ان تكون حذر خلال تعاملك مع شريكك وتخلص من الحساسية المفرطة التى تعكر دائما علاقتكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج السرطان أنت اليوم قادر على تغير عاداتك الغذائية وتحولها لعادات صحية ، فتخلصك من تناول الحلويات بكميات كبيرة هى أهم خطوة إيجابية أخذتها الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك فى حاجة لطرق الكثير من الافكار الجديدة الخاصة بالعمل التى ستدعم موقفك مع مديريك.