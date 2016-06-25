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بالصور.. حفل إفطار بين فتيات وشباب يثير الجدل فى السعودية

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تسبب حفل إفطار جماعى بين شباب وفتيات فى إثارة الجدل بجميع أنحاء المملكة العربية ، بل تخطت حدود المملكة لدول عربية آخرى، بعد نشر صور لحفل إفطار جماعى مختلط بين الشباب والفتيات نظمته أحد شركات فى مدينة جدة.

وأظهرت الصور غضب رواد مواقع التواصل، بسبب ظهور الفتيات بدون حجاب، معتبرين أن هذا الأمر مخالف للقيم الإسلامية ولعادات المملكة.

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حفل الإفطار الذى تسبب فى إثارة الجدل بالسعودية

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جانب من الإفطار

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اختلاط الشباب والبنات فى صورة بعد الإفطار


>- بالفيديو.. جريمة ضد الإنسانية تهز الرياض.. متطرفان يذبحان أسرتهما فى رمضان.. والداخلية السعودية تكشف تفاصيل الحادث وتلقى القبض على الإرهابييٌن.. وثورة على مواقع التواصل الاجتماعى ضد "داعش"
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مصر 365

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