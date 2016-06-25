أخبار ليبيا اليوم..المتحدث العسكرى: السيطرة على منطقة قاريونس بالكامل

أخبار ليبيا اليوم

أبرزت أخبار ليبيا اليوم تأكيد العقيد أحمد المسمارى، السيطرة على منطقة قاريونس بالكامل، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد مسئول عسكرى ليبى تقدم قوات الجيش تتقدم بشكل كبير نحو منطقة قنفودة.>وركزت أخبار ليبيا اليوم تأكيد الناطق باسم الجيش الليبى، العقيد أحمد المسمارى، السيطرة على منطقة قاريونس بالكامل ومعسكر درع ليبيا «1» مقر قيادة مجلس شورى ثوار بنغازى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المسمارى- خلال مؤتمر صحفى عقده ليل الجمعة بمدينة بنغازى- أنه تم أيضا السيطرة على قرية الجوازى والعمارات الصينية والشركة التركية مقر شركة الجوف والمنطقة المحيطة بها فى قنفودة ومستشفى العقم بالقوارشة إثر تقدم القوات البرية للجيش بالمحور الغربى ببنغازى تحت غطاء جوى عبر غارات جوية دقيقة لسلاح الجو.

وأشار إلى أن الكتيبة 302 سيطرت على معسكر درع ليبيا «1» بكامل آلياته العسكرية وقتل من كان فيه، لافتا إلى أن سلاح الجو الليبى يقوم باستهدف مواقع وتجمعات تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة المتحالفة فى شارع الشجر.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المتحدث الرسمى باسم الكتيبة 2 صاعقة التابعة للجيش الليبى سالم غفير، "إن قوات الجيش تتقدم بشكل كبير ولم يتبق سوى 3 كلم بمنطقة قنفودة ويتم إعلان تحريرها بالكامل".

وأكد غفير، فى تصريح صحفى اليوم، أن القوات المسلحة والقوات المساندة لهم يواصلون تقدمهم بالمحور الغربى، لافتا إلى أنهم لم يمنحوا الجماعات الإرهابية أية فرصة لترتيب صفوفهم، وأشار إلى أنه سيتم إعلان تحرير المنطقة فى غضون 3 أيام على الأغلب وفقا للخطة العسكرية المعدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن القوات الخاصة "الصاعقة" تتعامل مع بعض الجيوب المتمركزة بمزرعة قريبة من جزيرة دوران مصنع الأنابيب بمنطقة القوراشة، فضلا عن وجود بعض الجيوب الإرهابية بالمستشفى الأوروبى بشارع الشجر ويتم التعامل معهم.

وأوضح أن الكتيبة 302 والكتيبة 110 السلفية و309 تمكنت من السيطرة على أغلب العمارات بالشركة الصينية، لافتا إلى أن المقاومة من الجماعات الإرهابية كانت شرسة.

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