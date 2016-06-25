أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا حادث التصادم بمركز "أبو حمص" بالبحيرة إلى 6 متوفين

Google+ Print
ارتفاع ضحايا حادث التصادم بمركز "أبو حمص" بالبحيرة إلى 6 متوفين ارتفاع ضحايا حادث التصادم بمركز "أبو حمص" بالبحيرة إلى 6 متوفين
ارتفع ضحايا حادث التصادم، الذى وقع مساء اليوم، بمركز أبو حمص بالبحيرة إلى 6 متوفين بعد وفاة اثنين متأثرين بجراحهما.

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين بحادث تصادم بالطريق الزراعى "القاهرة- الإسكندرية" اتجاه الإسكندرية، بنطاق دائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

كان اللواء عزيز أدورد نائب مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارُا من اللواء محمد خريصه مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ميكروباص للحاجز الخرسانى وعبور الجانب الآخر أثناء محاولة تفادى قائد السيارة لدراجة بخارية "توك توك"، مما أدى لوقوع الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365