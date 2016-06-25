ارتفاع ضحايا حادث التصادم بمركز "أبو حمص" بالبحيرة إلى 6 متوفين

ارتفع ضحايا حادث التصادم، الذى وقع مساء اليوم، بمركز أبو حمص بالبحيرة إلى 6 متوفين بعد وفاة اثنين متأثرين بجراحهما.

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين بحادث تصادم بالطريق الزراعى "القاهرة- الإسكندرية" اتجاه الإسكندرية، بنطاق دائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

كان اللواء عزيز أدورد نائب مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارُا من اللواء محمد خريصه مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة ميكروباص للحاجز الخرسانى وعبور الجانب الآخر أثناء محاولة تفادى قائد السيارة لدراجة بخارية "توك توك"، مما أدى لوقوع الحادث.