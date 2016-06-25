أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": وقف بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات 1 أغسطس

Google+ Print
"الصحة": وقف بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات 1 أغسطس "الصحة": وقف بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات 1 أغسطس

>قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم اتخاذ قرار بعدم بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات، بداية من 1 اغسطس المقبل، مضيفاً أنه سيتم بيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الصحية، والجهات المختصة فى المحافظات.

وأكد "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " " المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم تخصيص 1000 منفذ لبيع معلبات ألبان الأطفال فى 27 محافظة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن وزير الصحة حريص للغاية على توفير ألبان الأطفال، من أجل التسهيل على المواطنين.


>-الحكومة تدرس طرح ألبان أطفال بـ 35 جنيها فى الأسواق لضرب المحتكرين.."الصحة" تلجأ للتسعير الجبرى لضبط الأسعار.. طرح "إيجى ميلك" خلال 4 شهور.. وصرف العبوات المدعمة من منافذ الأمومة والطفولة أغسطس المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر