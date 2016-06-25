"الصحة": وقف بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات 1 أغسطس

>قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم اتخاذ قرار بعدم بيع ألبان الأطفال المدعومة فى الصيدليات، بداية من 1 اغسطس المقبل، مضيفاً أنه سيتم بيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الصحية، والجهات المختصة فى المحافظات.

وأكد "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم تخصيص 1000 منفذ لبيع معلبات ألبان الأطفال فى 27 محافظة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن وزير الصحة حريص للغاية على توفير ألبان الأطفال، من أجل التسهيل على المواطنين.

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