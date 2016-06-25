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عصام كامل: تجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو جيدة

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عصام كامل: تجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو جيدة عصام كامل: تجربة "اليوم السابع" لتوزيع نسخ مجانية على رواد المترو جيدة
أشاد عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، بالتجربة الجديدة التى تقوم بها جريدة "اليوم السابع" الورقية بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخًا مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشرة أيام المقبلة.

وأضاف كامل لـ"اليوم السابع"، أن لديه يقين أن التوزيع الحالى للصحافة الورقية لا علاقة له بالواقع الفعلى لشرائح القراء، وأن شركات التوزيع كلها مصابة بحالة جمود منذ أكثر من 20 عامًا، متابعًا: "الصحافة الورقية لو استطاعت أن تغير طريقة توزيعها بمعنى أن تصل للقارئ فى موقعه فإن أعداد توزيعها ستتضاعف بأرقام كبيرة".

وأوضح كامل، أن خبيرًا هولنديًا زار فى 2010 وحاضر تحت هذا عنوان "كيفية اجتذاب قراء جدد" وقال إن مشكلة الصحافة المصرية أنها لا تزال توزع بطرق تقليدية قديمة وكان يجب أن تصل للطالب فى جامعته وللراكب فى وسائل النقل اليومية وداخل مدرسته وفى الجمعية الزراعية وفى أقسام البوليس بمعنى أن تتغير منافذ التوزيع تمامًا.

وأشار كامل، إلى أن الوضع الحالى لا يعبر عن الواقع الفعلى لقيمة الصحف لدى القراء، موضحًا أن ما تفعله جريدة اليوم السابع الآن سيكون مبادرة جيدة لو أنه نظم أكثر من حملة من الممكن أن تشارك فيها جميع الصحف، متابعًا: "فلتكن البداية فى مترو الأنفاق وتمضى فى محطات السوبر جيت وقطارات الصعيد والجامعات الحكومية والخاصة لنصل إلى القراء الجدد وبعدها نستطيع تحديد ملامح الطريق فى المستقبل".

- جريدة "اليوم السابع" مجانية فى أيدى ركاب مترو الأنفاق بدءا من الغد.. 500 ألف نسخة وجوائز 10 جنيهات ذهب لـ10 فائزين.. ووجبة صحفية متكاملة
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مصطفى بكرى: تجربة "اليوم السابع" الجديدة جيدة لتنشيط القراءة الصحفية

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