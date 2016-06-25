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سعد الحريرى يتهم إيران بتمويل الفتنة فى العالم العربى

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سعد الحريرى يتهم إيران بتمويل الفتنة فى العالم العربى سعد الحريرى يتهم إيران بتمويل الفتنة فى العالم العربى
أكد رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى أن إيران تمول الفتنة فى العالم العربى، قائلا- فى إفطار أقامة اليوم السبت لفعاليات من شمال لبنان ـ " لا توجد ساحة عربية واحدة تسللت إليها إيران، سواء عن طريق المال أو الأحزاب أو رجال الدين أو الحرس الثورى، إلا ونالت نصيبها من الانشقاق والفتن والصراعات المذهبية".

وأضاف " نحن فى لبنان مطالبون بأن نحمى بلدنا وعيشنا المشترك من هذه البلوى، وأن لا تعلو فتاوى القيادة الإيرانية على مصالحنا الوطنية، لن نكون فى لبنان صدى لما يقرره قاسم سليمانى فى المنطقة والدعوات التى يطلقها للتمرد وإشعال النار فى البحرين وسواها".

وتابع " يكفينا ما يقع علينا من ويلات الأوضاع فى سوريا، ويكفى الإخوة الشيعة خصوصا الإصرار على نقلهم من حرب إلى حرب ومن مأساة إلى مأساة".

وعلق الحريرى على تصريح أمين عام حزب الله حسن نصر الله أمس قائلا: "الكلام الذى سمعناه بالأمس فى حفل التفخيم بمصطفى بدر الدين ودوره فى حروب سوريا والعراق والمجازر القائمة ضد الشعوب العربية لا يعنينا، لأن دور بدر الدين بالنسبة لنا محصور بأنه شخص متهم باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى، فكل البطولات المنسوبة إليه تقف هنا وتصبح فى سجل التاريخ صفرا".

وأضاف " أما باقى الكلام فلا يزال يدور فى دوامة التورط فى الدم السورى، وهذا تورط فرض على اللبنانيين، فيما اللبنانيون يرفضونه اليوم وغدا ودائما".

وواصل تعقيبه على حسن نصر الله " شخص يتباهى بأنه قاعدة عسكرية متقدمة لإيران، وأن كل أمواله وصواريخه ومعاشاته تأتى من خزانة الحرس الثورى بإيران، يعنى أنه يعترف أنه حزب إيرانى بامتياز، وأنه استثمار للمشروع الإيرانى السياسى والدينى والعسكرى، وأن أوامر الولى الفقيه عنده فوق مصلحة لبنان ومصالح كل العرب".

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مصر 365