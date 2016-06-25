محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد عمر بن عبدالعزيز

شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، مساء اليوم، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى فتح مكة، وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وفضيلة الشيخ خلف سعد وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ أحمد عبدالعال "مقدم الاحتفال" والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، فضلا عن بعض القيادات الأمنية التنفيذية والعلماء والأئمة والدعاة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف وحشد من المواطنين.

وفى كلمته التى ألقاها وكيل مديرية الأوقاف بهذه المناسبة تناول خلالها الدروس المستفادة من ذكرى فتح مكة وأثرها فى إرساء مبادئ الدين الإسلامى من سماحة وعفو وأخلاق سامية، مؤكدا على الأخذ بأسباب النصر من الإيمان والتقوى والتخطيط والتوكل على الله، ودعا إلى وحدة وتكاتف المصريين جميعاً للعمل والإتقان والأخذ بهذه الأسباب فى كافة ميادين الحياة حتى تنعم مصر بالرخاء والأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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