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سامح شكرى يبحث مع نظيره الأردنى ومدير المخابرات العامة التطورات الإقليمية

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سامح شكرى يبحث مع نظيره الأردنى ومدير المخابرات العامة التطورات الإقليمية سامح شكرى يبحث مع نظيره الأردنى ومدير المخابرات العامة التطورات الإقليمية
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين والأردن حول التطورات الإقليمية، زار وزير خارجية الأردن ناصر جودة ومستشار الملك للأمن القومى مدير المخابرات العامة الأردنية فيصل الشوبكى مصر اليوم السبت.

واستضافهما وزير الخارجية سامح شكرى على إفطار عمل شارك فيه الوزير خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، وغادر الوفد الأردنى القاهرة فى أعقاب الإفطار.

شكرى يبحث مع كيرى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والقضية الفلسطينية
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