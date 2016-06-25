فهمى عنبة: تجربة "اليوم السابع" ستساعد على ارتباط القارئ بالصحافة الورقية

أكد الكاتب الصحفى فهمى عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن التجربة الجديدة التى تقوم بها جريدة "اليوم السابع" الورقية بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخًا مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشرة أيام المقبلة، جيدة وستساعد على ارتباط القارئ بالصحافة الورقية.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة اليوم السابع ستساعد على عودة القراء للصحافة الورقية وعودتها لمكانتها، موضحًا أن تلك المبادرة ستساعد على اطلاع القراء على المعلومات الجديدة.

وشدد فهمى على ضرورة تكرار تجربة اليوم السابع حتى يرتبط القارئ بالصحافة الورقية وحتى تعود لمكانتها، موضحًا أن تلك التجربة منتشرة فى الدول الأوروبية.

محمود مسلم مشيدًا بتجربة "اليوم السابع" الجديدة: ستحرك سوق الصحافة الورقية

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جريدة "اليوم السابع" مجانية فى أيدى ركاب مترو الأنفاق بدءا من الغد.. 500 ألف نسخة وجوائز 10 جنيهات ذهب لـ10 فائزين.. ووجبة صحفية متكاملة