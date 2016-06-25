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الجروان يطالب المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على وقف العنف

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الجروان يطالب المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على وقف العنف الجروان يطالب المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على وقف العنف

الجروان رئيس البرلمان العربى
>صورة أرشيفية

طالب رئيس البرلمان العربى الأمم المتحدة بالتعامل الجاد مع الدعوات التى يطلقها المتطرفون الإسرائليون خاصة الخامات والذين يطالبون عبر فتواهم المتطرفة بتسميم المياه التى يشربها الشعب الفلسطينى.

وحمل الجروان الإحتلال المسئولية عن تلك الدعوات وما يترتب عليها من إحتمالية أخذ المتطرفون الإسرائليون هذه الفتاوى على محمل الجد.

وأضاف الجروان أن هذا ليس غريبًا على من يهدم المنازل ويجريف ويصادر الأراضي ويعتقل قسريًا ويعذب الأطفال في السجون، كما استنكر الصمت الدولى تجاه ما يصدر من هذه الفتاوى وهو ما يؤكد أن إسرائيل غير جادة فى السلام مع الفلسطينين.

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