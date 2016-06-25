"آدم" وُلد بمرض نادر يصيب طفلا من كل 200 ألف.. ووالده يناشد الصحة لعلاجه

ثلاث سنوات ونصف قضاهم الطفل "آدم هيثم فتحى" بين الآلم وغرف العمليات بعد ولادته بعيب خلقى وهو عدم اكتمال الجزء السفلى من جدار البطن عندما كان فى رحم أمه مما أدى إلى خروج المثانة بالكامل خارج البطن وتشوه خلقى وضمور فى عضوه الذكرى بالإضافة إلى عيب خلقى فى عضلة التحكم فى منطقة الحوض.

خضع "آدم" لـ 3 عمليات جراحية فى مصر وكان مصيرهم الفشل حتى استطاع والده جمع بعض الأموال من أهل الخير وسافر إلى ألمانيا لإجراء العملية الرابعة والتى نجحت مؤخرا وتم غلق بطن الطفل نهائيا لأول مرة، ويبقى لآدم مستقبل غامض بين متابعات دائمة عند الأطباء نظرا للمشكلات الأخرى التى حدثت له بسبب هذا المرض النادر.

يحكى "هيثم فتحى" والد "آدم" قائلا: "الحالة التى ولد بها طفلى تسمى "انقلاب المثانة للخارج" وهذه الحالة النادرة تحدث لطفل واحد من بين كل 200 ألف مولود، أى يوجد فى مصر ما يقرب من 5 ملايين طفل مثل ابنى يعانون من هذه المشكلة، لم نكن نسمع عن هذا المرض من قبل ولكن بالبحث اكتشفت أن مصر من بين أكثر الدول فى العالم التى تجرى مثل هذه العلميات، ولكن فى حالة "آدم" أجروا له 3 عمليات ولم تنجح أيهم معه".

واستكمل: "سافرنا بآدم منذ شهر فبراير الماضى بمساعدة أهل الخير واستضافنا هنا أسرة مصرية، وكانت المستشفى قد حددت من قبل ثمن العلمية 30 ألف يوريو، ولكن بعد وصولنا وإجراء العمليات لآدم اضطرت المستشفى احضار أطباء من الخارج لإنقاذه وهو ما جعل ثمن الفاتورة تزيد وتصل إلى 51 ألف يوريو، واضطريت لإخراجه واستكمال علاجه فى المنزل الذى استضافنا فى ألمانيا لأن كل يوم زيادة فى المستشفى يكلفنى 1300 يوريو".

وأضاف والد آدم، استنفذت كل ما أملك من أجل ابنى، لهذا سأغادر ألمانيا واضطر لعلاجه فى مصر، ولكن العلاج سيستمر طيلة حياته رغم نجاح عملية ألمانيا وتم غلق بطن ابنى، ولكن سيعيش آدم بقسطرة دائما ومتابعة مستمرة وإشاعات وتحاليل استعدادا لمواجهة مشكلة ارتجاع البول على الكليتين للحماية من مضاعفاتها بالإضافة إلى أطباء مخ وأعصاب وتخاطب".

وناشد والد "آدم" المسئولين فى وزارة الصحة قائلا: "كل ما أحتاج إليه هو ان تتكفل وزارة الصحة بعلاج ابنى من تحاليل وأدوية ومتابعات طبية، وليس "آدم" فقط ولكن هناك ملايين الأطفال مثل ابنى مستقبلهم غامض وأهلهم لا يستطيعوا فعل شىء، والطلب الثانى لرجل الأعمال المهندس "أحمد أبو هشيمة" للعمل فى أحد شركاته حيث أنى حاصل على بكالوريوس حاسبات ونظم معلوماتية إدارية منذ عام 2005، وبسبب علاج ابنى فى ألمانيا اضريت لتقديم استقالتى للسفر معه ومتابعة حالته".

وأنهى "هيثم" حكاية ابنه قائلا :"سنصل يوم الثلاثاء القاهرة ولا نعرف كيف سنقوم بتكلفة كل هذه المصاريف".



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"آدم" وُلد بمرض نادر يصيب طفلا من كل 200 ألف



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"آدم"

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