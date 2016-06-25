خارجية اليمن تُعين محاميًا لمتابعة ‎مقتل الطالبة اليمنية فى القاهرة

كلفت وزارة الخارجية اليمنية، سفارتها فى مصر بتعيين محامٍ لمتابعة قضية مقتل الطالبة اليمنية "منى مفتاح" بشقتها فى منطقة المنيل فى العاصمة المصرية القاهرة.

‎وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى، يعطى القضية اهتمامًا عاليًا وأنه يتابع من الكويت، حيث تقام المشاورات اليمنية لمتابعة مجريات القضية أولاً بأول.

‎وأوضح البيان، أن المخلافى وجه رسالة إلى نظيره وزير خارجية مصر سامح شكرى؛ لحث أجهزة الأمن المعنية ببذل المزيد من الجهود والإسراع فى الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة.

‎وأكد المخلافى، فى رسالته، أن هذه القضية محل اهتمام الرأى العام اليمنى فى الداخل، وفى القاهرة.

‎وأعرب المخلافى، عن الشكر والتقدير لما أبدته الأجهزة الأمنية المصرية حتى الآن من الاهتمام وروح التعاون مع سفارة بلاده فى القاهرة، للوقوف على حقيقة وخلفية هذا الحادث المؤسف.

‎وبحسب البلاغ، فقد كلفت وزارة الخارجية فريقًا من المحققين اليمنيين للمشاركة فى عملية التحقيق إلى جانب السلطات المصرية.

‎وأكد البلاغ، أن وزير الخارجية والسفارة اليمنية فى القاهرة يتابعان مجريات التحقيق مع السلطات المصرية، مؤكدًا أن العمل يجرى مع السلطات المصرية حتى يتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

‎وأوضح البلاغ، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفيًا بأسرة الفتاة عبر لهم خلاله عن تعازى الحكومة اليمنية لأسرة الفقيدة، مؤكدًا خلال الاتصال، أن الخارجية اليمنية ستعمل بكل جهدها من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والاقتصاص من الجناة.

سفارة اليمن بالقاهرة: نتابع حادث مقتل إحدى الطالبات اليمنيات فى المنيل