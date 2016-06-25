بابا الفاتيكان يؤجل مباراة «من أجل السلام»

قرر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، تأجيل مباراة “من أجل السلام”، والتي كانت مقررة في 10 يوليو المقبل بالأرجنتين، حسبما أفادت صحيفتا كلارين، ولا ناسيون الأرجنتينيتان، اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد ذكرت الصحيفتان “وافق البابا على تأجيل المباراة”، طبقًا لبيان أصدرته مؤسسة سكولاس التي أسسها البابا لتمويل المشروعات الاجتماعية والتعليمية في 190 دولة.

وكان البابا أعلن عن المباراة في 29 مايو الماضي.

وتم توجيه الدعوة للعديد من نجوم كرة القدم مثل: الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، ومواطنه ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي رونالدينيو، للمشاركة في المباراة.

وتلقت مؤسسة سكولاس تعليمات من البابا في 11 يونيو الحالي، بعدم قبول التبرع المقدم من الحكومة الأرجنتينية والذي تبلغ قيمته 1.18 مليون دولار.

وكانت النسخة الأولى من المباراة أقيمت في العاصمة الإيطالية روما في سبتمبر 2014.