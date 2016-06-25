3 خطوات للتمييز بين ألم الصدر العادى والذبحة الصدرية

تختلط الأعراض المرضية، خاصة ألم الصدر يعتبره البعض ذبحة صدرية، ويبقى السؤال متى يكون ألم الصدر ذبحة صدرية؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور "محمد بدر" أخصائى طب الحالات الحرجة، قائلا: "الذبحة الصدرية هى نوبات من الألم الشديد يشعر به المريض فى صدره وهى ناتجة عن نقص فى كمية الدم الذى يغذى عضلات القلب عبر الشرايين التاجية هذا الألم له صفات تميزه، وليس كل ألم صدر يصبح ذبحة صدرية".

>وأضاف: "هناك عدة نقاط نحدد من خلالها هل ألم الصدر ذبحة أم مرض آخر، وهى..

>1. وصف الألم..

>يختلف المرضى كثيرا فى وصفهم للألم التى يشعرون به أثناء النوبة، فمنهم من يصفها بشىء ثقيل يضغط على الصدر والآخرون يقولون إنهم يشعرون بحرارة شديدة ونار مشتعلة فى صدورهم ويمكن أن يصاحبها ضيق فى التنفس.

>2. مكان الألم..

>الألم عادة يكون فى وسط الصدر خلف عظمة "القص" وهى العظمة المسطحة فى منتصف الصدر التى تتصل بالضلوع، وقد ينتشر الألم إلى أماكن أخرى قريبة مثل الذراع أو الكتف وغالبا ما يكون اليد اليسرى أو إلى الرقبة وأحيانا للفك.

>3. وقت حدوث الألم..

>تأتى آلام الذبحة الصدرية بسبب مجهود عضلى أو ذهنى أو عاطفى أو الغضب الشديد، ثم يزول الألم عند الراحة أى إذا توقف عن المجهود كما أنه يزول إذا تناول المريض حبوب "النيتروجلسرين" تحت اللسان لأنها تقوم بتوسعة الشرايين التاجية وتستمر النوبة مدة تترواح بين 5 إلى 15 دقيقة.

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