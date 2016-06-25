هذا ما كشفه حمزة فرج عن مكياج ماغي بوغصن

بعد أن أطلت الممثلة ماغي بو غصن في مسلسل " يا ريت" بلوك مميز سلط الضوء على صفاتها الجمالية، ولا سيما طريقة المكياج الجديدة، كان لا بدّ من استشارة خبير التجميل حمزة فرج، الذي وعد جمهور ماغي بإطلالات قريبة مفاجئة في حديثه الخاص لموقع " سيدتي نت".

قد يعجبك: بسام فتوح يكشف سر جمال مكياج عيون اليسا

شدد حمزة على أنه اتّبع مكياج عيون أوروبيّاً بعيداً عن الرموش المستعارة الكثيفة، مكتفياً بالماسكرا، حتى أنه استخدمها باللون البني في بعض الإطلالات. كما اعتمدت ماغي المكياج السموكي، لكن بطريقة أوروبية ناعمة. ونوّه حمزة بأهمية أحمر الشفاه القوي مع مكياج العيون الناعم.

ويعتبر حمزة أن عمله مع ماغي هو بمثابة تحدّ أثبت من خلاله أن ماغي تستطيع اعتماد عدة طرق في تطبيق المكياج، وكلها تناسبها، بعكس ما كان شائعاً، والنتائج في مسلسل "يا ريت" أكبر دليل على ذلك.

وينصح حمزة المرأة العربية بأن تبتعد عن المبالغة في تطبيق المكياج، وتكتفي بتقنية كونتورينغ البودرة خلال يومياتها.

إليك خطوات كونتوينغ البودرة مع خبير التجميل حمزة فرج:

-طبقي بودرة مطابقة للون بشرتك على كلّ وجهك

-استخدمي البودرة الفاتحة تحت العينين

-أما البودرة الداكنة، فعليك توزيعها على الوجنتين لرفعها

-ثم استخدام البودرة الداكنة على الفك لسحب الوجه

-واذا كان جبينك عريضاً، يمكنك استخدام البودرة الداكنة على أطرافه