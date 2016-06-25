أربعة مكوّنات لا بدّ من أخذها في رحلات العطل الصيفية

موسم السفر على الأبواب، وقد حان الوقت لنبدأ التخطيط لإجازاتنا ولإعداد قوائم التحضير لها. وسواء كنت مسافرة لعطلة أسبوعية طويلة، أو في إجازة لأسبوع أو اثنين، فقد يكون من الصعب معرفة الأشياء التي يجب أخذها للمحافظة على مظهر شعرك بأفضل حلّة. لذلك، تأكّدي من أخذ هذه العناصر الأساسية الأربعة للعناية بشعرك، لتتمكني من التركيز على المرح من دون القلق بشأن تلف خصلات شعرك.

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البخاخ المغذّي. رحلة السفر الطويلة، أو اليوم الطويل في العطلة، يمكنهما على الأرجح أن يتسببا بجفاف شعرك وتخليصه من الترطيب الطبيعي. وعندما لا تستطيعين إدراج الاستحمام في قائمة برنامجك اليومي الطويل، فإنّ البخاخ المغذّي هو العلاج السريع لتستعيد خصلات شعرك الحياة. احملي زجاجة صغيرة في حقيبتك للحصول على دعم إضافي لشعرك، كلما احتجت إليه.

شامبو برائحة منعشة. حلول التنقّل تعتبر حلولاً رائعة عندما تكونين في الأوج، ولكن شعر الإجازة الجميل يبدأ من الحمّام. استخدمي شامبو مرطّباً يمنح التجديد مع رائحة عطرة تدوم طويلاً لتمنحي شعرك إطلالة وشعوراً منعشين منذ البداية. شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري هو أحد المكوّنات الأساسية للسفر . إنه شامبو مرطّب مع رائحة عطرية تنبض بنفحات الفواكه والزهور، وتدوم طوال النهار.

مرطب يترك على الشعر. يعتبر الترطيب أمراً حتمياً لا غنى عنه بعد غسل الشعر. ولكن المرطّبات التقليدية التي يتمّ غسلها قد لا تمتلك التأثير الدائم الذي تحتاجين إليه. اختاري مرطّباً يترك على الشعر لتمنحي شعرك الترطيب والانسيابية التي تجعله قادراً على التعامل مع الأجواء غير المتوقعة في الأيام الطويلة.

الزيوت الطبيعية. عند السفر، يميل الشعر إلى الجفاف. وإن تغيّراً في الطقس أو المناخ يمكنه أن يلحق الضرر بخصلات شعرك، ويجعلها تصاب بالجفاف والتكسّر والتجعّد. حافظي على خصلات شعرك لامعة وحريرية باستخدام زيت شعر طبيعي قبل تجفيفه فوراً. زيوت جوز الهند والأرجان تعدّ خياراً رائعاً، لأنها تعمل كواقٍ من الشمس طبيعيّ للشعر، وتحافظ على ترطيبه ولمعانه.

ويقول ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير، وأحد دعاة هيد آند شولدرز: "من الضروري جداً عدم إهمال شعرك عند السفر. لذلك، فإنّ برنامجاً بسيطاً وفعّالاً للعناية بالشعر هو أمر حتميّ ولا بدّ منه. ومن شأن اختيار المنتج المناسب بعناية وحكمة أن يساهم في الحفاظ على صحّة شعرك حتى لا يصبح عبئاً تحملينه على كاهلك في العطلة".