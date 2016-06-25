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لـ"ديكور" مريح في غرفة الطعام...

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السبت 25-06-2016 17:31

تشكّل غرفة الطعام مكان التقاء العائلة على أشهى الوجبات. وبالتالي، يُستحسن أن تُصمّم بصورة مريحة، مع اتباع نصائح الـ"ديكور" الآتية:

1. الأثاث
- تعدّ مجموعات أثاث غرف الطعام الكبيرة الخيار الأنسب للعائلة وافرة الأفراد، وذلك لضمان الاستمتاع بالوجبات معاً.
- يمكن للعائلات التي تضمّ أطفالاً بين أفرادها، اختيار مقاعد منخفضة من دون مساند للظهر، لما تتيحه من جلوس مريح ومسلٍّ للصغار.

2. الألوان
- يحافظ الأبيض ودرجات الألوان الترابية في غرفة الطعام على السكينة في المكان.
- يمكن اختيار أدوات طعام تتميّز بأنماط وألوان تحوّل المظهر المملّ إلى آخر جذاب، بهدف إضافة بعض الحيوية على "ديكورات" غرفة الطعام.

3. التخزين
توفّر الخزائن كالـ"بوفيه" مساحة كبيرة لتخزين الأطباق وأواني المائدة، ما يحافظ على النظام في غرفة الطعام.

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سيدتي