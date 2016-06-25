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بلجيكا تعتقل شخصين بتهمة المشاركة في أنشطة “إرهابية”

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بلجيكا تعتقل شخصين بتهمة المشاركة في أنشطة “إرهابية” بلجيكا تعتقل شخصين بتهمة المشاركة في أنشطة “إرهابية”

الشرطة البلجيكية

قال الادعاء الاتحادي يوم السبت إن بلجيكا اعتقلت شخصين واتهمتهما “بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية” وذلك في إطار تحقيقات أوسع نطاقا عقب الهجمات الدامية التي وقعت في باريس وبروكسل وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.

وبحسب رويترز أضاف الادعاء في بيان أن الشرطة داهمت منازل خلال الليل في بلدتي فيرفيه وتورناي. وقال إن المعتقلين هما أرنود سي من مواليد 1983 ومواطن بلجيكي اكتفى بذكر الحرف الأول من اسمه (إي). ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

ولم يشر بيان الادعاء إلى أي من هجمات باريس أو بروكسل التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في العاصمة الفرنسية في نوفمبرالماضي وأكثر من 30 في بلجيكا في مارس  2016.

وقالت بلجيكا العام الماضي إنها فككت خلية تابعة للدولة الإسلامية في فيرفيه.

 

 

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