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ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضايا جنائية بأسيوط

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ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضايا جنائية بأسيوط ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضايا جنائية بأسيوط

مديرية أمن أسيوط

مراسل ONA

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من القبض على 4 هاربين من تنفيذ احكام اليوم السبت، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الاحكام​.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من إدارة المباحث يفيد ضبط” ص . س . ح” ومقيم بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج المحكوم عليه فى قضية جنايات، بتهمة خطف بالسجن “10 سنوات”، كما تم ضبط “ح . ي . ع” 27 سنة عامل، ومقيم دير الجنادلة دائرة مركز الغنايم، المحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل عمد​.

كما تم ضبط “ح . ا . ج” ومقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات، و”ع . ا . م” ومقيم بندر صدفا دائرة مركز صدفا هارب من حكم بالمؤبد فى قضية سلاح.

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