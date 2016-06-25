مصرع عامل وضبط 8 آخرين فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بدشنا

لقى عامل مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة،أثناء حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة الغير مرخصة بنجع الخطاطبة بقرية السمطا بمركز دشنا.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع عامل بدشنا وكشفت التحريات عن مصرع ” فيصل . أ . م ” عامل إثر إصابته بطلقات نارية.

وتبين قيام القتيل بإطلاق التيران على قوة أمنية كانت تستهدف ضبط الأسلحة الفير مرخصة عند عائلتى ” المنشاوى ” و ” بهيج ” لوجود خصومه ثأريه بينهما، فقام بإطلاق النار عليهم فلقى مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية كما تم ضبط 8 أشخاص آخرين من العائلتين و عائلات أخرى و بحوزتهم 9 بنادق آلية، فتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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