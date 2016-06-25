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رئيس البرلمان: قانون التظاهر غير مطروح للنقاش.. والحكومة لم تعدله

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رئيس البرلمان: قانون التظاهر غير مطروح للنقاش.. والحكومة لم تعدله رئيس البرلمان: قانون التظاهر غير مطروح للنقاش.. والحكومة لم تعدله
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك 342 قرارا بقانون عرضوا على مجلس النواب، وافق البرلمان على 341 منهم، وتم رفض قرار بقانون واحد والخاص بالخدمة المدنية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش، لافتا إلى أن القانون صدر فى المرحلة الانتقالية وفى توقيت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمى للتظاهر، مضيفا: " لم تعرض تعديلا عليه وسار مفعوله حتى هذه اللحظة".

وأضاف "عبد العال" فى حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى، على التليفزيون المصرى، اليوم، السبت، أن التشريع الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس داخل الدولة من أولويات مجلس النواب، وكذلك التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية، وكذلك القانون الخاص بالإدارة المحلية، متمنيًا انتهاء مجلس النواب من تلك التشريعات فى دور الانعقاد الأول تحت القبة.


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