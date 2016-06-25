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5 طرق للكشف المبكر عن إصابتك السرطان

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5 طرق للكشف المبكر عن إصابتك السرطان 5 طرق للكشف المبكر عن إصابتك السرطان
السرطان أو الوحش الخبيث من أخطر الأمراض القاتلة على مستوى العالم ، خاصة فى حال اكتشافه فى مرحلة متأخرة، إذ يصعب السيطرة عليه فى هذه الحالة، من جانبه كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى"ويكى هاو" طرقا للكشف المبكر عن السرطان، وتتضمن الآتى:

1- ابحث عن التغيرات فى الجلد:فإن سرطان الجلد يمكن أن يسبب تغييرا فى لون الجلد، مما يجعله أكثر قتامة واصفرارا أو أكثر احمرارا، وإذا كان لديك شامة يجب مراقبة أى تغيرات فى مظهرها .

2- مراقبة التغيرات فى الأمعاء والمثانة:فإذا كان لديك إمساك بشكل مستمر أو إسهال أو أى تغيير فى حجم البراز، فإن ذلك يشير إلى سرطان القولون، ويمكن أن تشمل علامات سرطان المثانة والبروستاتا الحاجة إلى التبول أكثر ونزيف غير عادى.

3- فقدان الكثير من الوزن بشكل مفاجئ: إذا كنت فقدت الوزن دون اتباع نظام غذائى، فهذه تعد علامة مبكرة على سرطان البنكرياس والمعدة والمرىء، وقد يكون لديك صعوبة فى البلع أو عسر الهضم بعد تناول الطعام .

4- الأعراض الأكثر شيوعا:فبعض من أعراض السرطان قد تبدو مثل أعراض نزلات البرد، مع وجود بعض الاختلافات الرئيسية مثل السعال والتعب والحمى.

5- تجنب التشخيص الذاتى: أعراض السرطان تختلف اختلافا كبيرا وتكون غير محددة، وهذا يعنى أن العديد من الأعراض مشابهة وقد تشير إلى وجود عدد من المشاكل الصحية الأخرى التى تتراوح فى شدتها.


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