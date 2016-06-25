وزير خارجية إيرلندا: إعادة توحيد البلاد مع انجلترا يصب لمصلحة المواطنين

صرح وزير خارجية إيرلندا تشارى فلاناجان، اليوم السبت، إن اعادة توحيد بلادة مع إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة يصب فى مصلحة المواطنين.

حيث أكد فلاناجان، : “أنا مع الرأي القائل أنه وبمرحلة معينة، فإن الوحدة في المستقبل تصب في مصلحة الشعب، ولكن بشرط أن يوافق على تلك الوحدة أغلبية سكان إيرلندا الشمالية”، وذلق وفقًا لما نشرته روسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية، “من غير المجدي إجراء استفتاء شعبي الآن في إيرلندا الشمالية، وأنه سيؤدي لخلاف في وجهات النظر أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن”.

جدير بالذكر دخلت بريطانيا أمس، استفتاء شعبى حلو خروجها من عضوية الاتحاد الأورويى والذى جاءت نتيجته بنسبة 51.9% لصالح خروج برطيانيا من الاتحاد.