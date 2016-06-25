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قافلة الشواب الرمضانية تواصل محطتها العاشرة في دبي

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تواصل قافلة الشواب الرمضانية للسنة السادسة في دبي برعاية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وبتنظيم مؤسسة كوتوبيا للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي المبادرة في حفل فطور جماعي يجمع المسنين والأيتام يتخلله حفل تراثي وديني يتم خلاله توزيع الهدايا على المسنين وكسوة العيد على الأيتام، ويشارك الحفل مجموعة من المتطوعين والوجوه الإعلامية والجهات الراعية للحفل.

وحضر الحفل  اللواء محمد المري  مدير ادارة السمعة والشراكات المؤسسية في  شرطة دبي وصالح زاهر مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وعزه بن سليمان عضو المجلس الوطني الإتحادي وحمد العود المطروشي.

كما حضر من فنانيي الإمارات علي التميمي وأحمد الأنصاري ومروان عبدالله صالح وبلال عبدالله .

ووجه يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوتوبيا الشكر إلى مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية على رعايتها الكريمة لقافلة الشواب الرمضانية ودعمها لمبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم توسيع نطاق القافلة وأصبحت تضم عشر محطات بدأت من كلباء ثم الفجيرة وخورفكان ودبا الحصن والذيد وحتا ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وتختتم في دبي.

وتحتفي المبادرة بعام القراءة وتصاحب محطات المبادرة جلسات قرائية وتوزيع الكتب على الأيتام المشاركين.

وأكد أن نجاح القافلة يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لهذه الشريحة التي تمثل جيل الآباء والأجداد الذين عاشوا وترعرعوا على أرض الإمارات الطيبة وأسهموا بصبرهم وكفاحهم في وضع اللبنات الأولى في بناء الدولة العصرية.

كما انتهت فعالية اليوم بفرحة الأيتام والمسنين لهذه المبادرة التي جعلتهم في جو رمضاني ممتع.

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