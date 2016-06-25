أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ظهور وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك بحفل إفطار اتحاد عمال الإسكندرية

Google+ Print
ظهور وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك بحفل إفطار اتحاد عمال الإسكندرية ظهور وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك بحفل إفطار اتحاد عمال الإسكندرية
أقام الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية برئاسة فتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد حفل إفطار جماعى بحضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى أول ظهور علنى لها فى الإسكندرية منذ ثورة 25 يناير 2011، ورفضت الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام.

وحضر الحفل بعض القيادات التنفيذية بالإسكندرية وقيادات العمل النقابى وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن دارة المنتزة.

وقال "عبد الفتاح" فى تصريحات صحفية، إن لجنة القوى العاملة انتهت من مراجعة جميع الملاحظات التى أثيرت مؤخرا من قبل بعض النقابات حول قانون الوظيفة المدنية حتى يتم التوافق عليها، مؤكدا أن المجلس سوف يستجيب للتعديلات المقترحة على القانون لتحقيق توافق مجتمعى حوله.

وأبدى "عبد الفتاح" استعداده لطرح كافة مطالب العمال واللجان النقابية فى كافة الشركات إلى الوزراء المختصين، مشيرا إلى أن هناك جلسات استماع تتم فى المجلس حاليا حول أى قانون يثار حوله الجدل. كما أكد أنه يتابع تطورات قضية عمال شركة الترسانة البحرية المحبوسين وإغلاق الشركة.

من جانبه، دعا فتحى عبد اللطيف العمال للاستعداد لانتخابات النقابات العمالية والدفع بافضل العناصر للفوز بتمثيل العمال فى النقابات، معربا عن أمله أن يتم انتخاب اتحاد عمال قوى ونقابات قوية للدفاع عن حقول العمال فى المرحلة المقبلة.


>محافظة الإسكندرية تفعل خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين
>http://www.youm7.com/story/2016/6/25/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/2775827#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365