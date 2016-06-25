ظهور وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك بحفل إفطار اتحاد عمال الإسكندرية

أقام الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية برئاسة فتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد حفل إفطار جماعى بحضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى أول ظهور علنى لها فى الإسكندرية منذ ثورة 25 يناير 2011، ورفضت الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام.

وحضر الحفل بعض القيادات التنفيذية بالإسكندرية وقيادات العمل النقابى وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن دارة المنتزة.

وقال "عبد الفتاح" فى تصريحات صحفية، إن لجنة القوى العاملة انتهت من مراجعة جميع الملاحظات التى أثيرت مؤخرا من قبل بعض النقابات حول قانون الوظيفة المدنية حتى يتم التوافق عليها، مؤكدا أن المجلس سوف يستجيب للتعديلات المقترحة على القانون لتحقيق توافق مجتمعى حوله.

وأبدى "عبد الفتاح" استعداده لطرح كافة مطالب العمال واللجان النقابية فى كافة الشركات إلى الوزراء المختصين، مشيرا إلى أن هناك جلسات استماع تتم فى المجلس حاليا حول أى قانون يثار حوله الجدل. كما أكد أنه يتابع تطورات قضية عمال شركة الترسانة البحرية المحبوسين وإغلاق الشركة.

من جانبه، دعا فتحى عبد اللطيف العمال للاستعداد لانتخابات النقابات العمالية والدفع بافضل العناصر للفوز بتمثيل العمال فى النقابات، معربا عن أمله أن يتم انتخاب اتحاد عمال قوى ونقابات قوية للدفاع عن حقول العمال فى المرحلة المقبلة.

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