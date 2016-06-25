ما رأيك بإطلالات هيا عبد السلام، نجمة مسلسل “حالة خاصّة”

عرفت الممثلة الكويتيّة الأنيقة هيا عبد السلام بلقب جميلة الخليج. وقد كانت واحدة من أكثر النجمات أناقة منذ ظهورها على الشاشة الصغيرة. تقدّم هذا العام مسلسل "حالة خاصة"، الذي تألقت فيه بإطلالات أنثويّة جذابة.

تتمتع هيا عبد السلام بذوق أنثويّ ناعم، يظهر في اختياراتها الجذابة، فتهوى ارتداء الدانتيل و التنانير الأنثويّة المطبّعة و تحبّ الظهور بإطلالات عصرية، تجمع بين الأناقة و النعومة في الوقت نفسة. أمّا في جلسات التصوير فتجد مساحة لتجربة التصميمات الجريئة و الاختيارات التي لا تتجرأ على الظهور بها عادة.

وقد انتشرت بعض الصور للممثلة هيا أثناء تصوير مسلسل “حالة خاصة”. في إحدى هذه الصور، تظهر ببلايزر أبيض مع قلادة ذهبيّة ناعمة، وقد رفعت شعرها بطريقة بسيطة إلى الخلف. أمّا في الصورة الثانيّة، فتظهر مع زملائها بفستان منقّط من الشيفون مع حذاء مطابق له.

جمعنا في الصور أعلاه بعض الإطلالات الأنيقة للممثلة هذا عبد السلام في الأشهر السابقة، فشاهديها و شاركينا رأيك فيها.