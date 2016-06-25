مصرع عامل فى تبادل إطلاق نيران مع قوات الأمن بقنا

لقى عامل مصرعه فى تبادل إطلاق نيران اليوم، السبت، مع قوات الأمن خلال حملة مكبرة على احدى البؤر الإجرامية بمركز دشنا.

وقتل "فيصل ا.م" عامل بنجع الخطاطبة بدشنا مصرعه متأثرا، بإصابته فى تبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن أثناء قيامها بحملة أمنية لضبط الأسلحة النارية، فى عائلتى المنشاوى وبهيج لوجود خصومة ثأرية بينهما، وقام المتهم بإطلاق النار على أجهزة الأمن وتبادل إطلاق النار حيث لقى مصرعه متأثرا بإصابته وعثر بحوزته على بندقية آلية، كما تم ضبط 8 أشخاص آخرين من العائلتين وعائلات أخرى وبحوزتهم 9 بنادق آلية.

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