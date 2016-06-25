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القوات العراقية المشتركة تحرر 5 قرى فى "الشرقاط" بصلاح الدين

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القوات العراقية المشتركة تحرر 5 قرى فى "الشرقاط" بصلاح الدين القوات العراقية المشتركة تحرر 5 قرى فى "الشرقاط" بصلاح الدين
تمكنت القوات العراقية المشتركة من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش و"مكافحة الإرهاب" من تطهير ثلاث مجمعات حكومية وخمس قرى هي: إبراهيم الشيخ، وأبو عميرة، وأبو سلاه، والجبارية، وإبراهيم الحماد، وصولاً إلى مفرق "الشرقاط" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغنى إن القوات حررت مفرق قضاء الشرقاط من قبضة مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى واقتربت من منطقة "تلول الباج".

وأشار محافظ صلاح الدين أحمد الجبورى إلى أن "قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقى والحشد الشعبى سيطرت على الشارع الرئيسى الرابط بين بيجى والشرقاط وطهرته من مسلحى داعش والعبوات الناسفة، مؤكدا أن هزيمة داعش باتت قريبة"، مضيفا "إنه لم تبقَ سوى كيلومترات على تحرير قضاء الشرقاط بالكامل".

وأوضح الجبوري، فى تصريح صحفي، أن حكومة صلاح الدين المحلية أخذت على عاتقها استقبال العوائل النازحة على أن تقوم المركزية ببغداد والمنظمات الإنسانية بتوفير الدعم الإغاثي.

وانطلقت يوم السبت 18 يونيو المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي، بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوى.
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مصر 365

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