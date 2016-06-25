أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق فى مقديشو لـ15 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق فى مقديشو لـ15 قتيلا ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق فى مقديشو لـ15 قتيلا
قال ضابط بالشرطة إن عدد قتلى الهجوم الذى نفذته حركة الشباب المتشددة، على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت ارتفع إلى 15 شخصا على الأقل.

وقال الميجر على محمد إن بين القتلى حراسا ومدنيين ومتشددين. مضيفا: "العملية انتهت الآن لكننا مازلنا نمشط المبنى بحثا عن أى متشددين قد يكونون مختبئين ."

وقال متحدث باسم حركة الشباب التى أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم إن عدد القتلى 20 على الأقل من الحراس والمدنيين.
>


>حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث
>
>مقتل 7 على الأقل فى الهجوم على فندق بمقديشو
>
>حركة الشباب الصومالية المتشددة تهاجم فندقا فى مقديشو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365