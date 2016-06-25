ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق فى مقديشو لـ15 قتيلا

قال ضابط بالشرطة إن عدد قتلى الهجوم الذى نفذته حركة الشباب المتشددة، على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت ارتفع إلى 15 شخصا على الأقل.

وقال الميجر على محمد إن بين القتلى حراسا ومدنيين ومتشددين. مضيفا: "العملية انتهت الآن لكننا مازلنا نمشط المبنى بحثا عن أى متشددين قد يكونون مختبئين ."

وقال متحدث باسم حركة الشباب التى أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم إن عدد القتلى 20 على الأقل من الحراس والمدنيين.

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