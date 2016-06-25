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مصرع مزارع وإصابة 3 فى اشتباكات مسلحة بقرية الطوالب بسوهاج

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مصرع مزارع وإصابة 3 فى اشتباكات مسلحة بقرية الطوالب بسوهاج مصرع مزارع وإصابة 3 فى اشتباكات مسلحة بقرية الطوالب بسوهاج
دفعت الأجهزة الأمنية بسوهاج منذ قليل بعدد من المجموعات القتالية برئاسة الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، إلى قرية الطوالب لفض اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين بعض الأشخاص نتج عنها مصرع مزارع، وإصابة أربعة بطلقات نارية متفرقة بالجسم تم تحويل 3 منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى نظرا لخطورة حالتهم والإبقاء على الأخير بمستشفى طهطا العام.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية بوصول مجدى عبد الله أحمد 40 سنة مزارع جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، ووصول سعد عبد الله أحمد 35 مصابا بطلق نارى بالصدر ومحمود ناصر حسين 30 مصابا بطلق نارى فى البطن وفتحى سليمان فيصل مصاب بطلق نارى فى الكتف الأيسر والساق الأيمن.

وتم تحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام نظرا لخطورة حالتهم وتم حجز خلف عبد الله أحمد 38 سنة مصابا بطلق نارى فى الساق بمستشفى طهطا العام وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وكشف ملابسات الحادث تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.


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