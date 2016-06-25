بالصور: منة شلبي تدفع ثمن خطأ لا يغتفر لهذا الرجل

تسبّب أدمن الصفحة الشخصية للفنانة منة شلبي بأزمة كبيرة جداً طوال يوم أمس، بعدما باغت الجميع بنشر بيان منسوب للفنانة الشابة تعلن فيه اعتزالها النهائي للتمثيل بسبب الضغوط. وبعد ساعات، نشر الأدمن نفسه اعتذاراً تحمّل فيه المسؤولية، مؤكدا أن الخبر غير صحيح بالمرة.

أدمن الصفحة الشخصية "غير الموثقة" للفنانة منة شلبي على موقع فيس بوك، ويدعى عبد الله، نشر أولاً بيان اعتزال موقّع باسم منة شلبي، وقال فيه:" بعتذر لكل جمهوري أنا مريت بضغوط كثيرة الفترة اللي فاتت وخدت قرار وكنت بتراجع فيه كتير بس أنا المرادي بعلن عن اعتزالي الفن وبطلب من كل جمهوري الدعاء ليا بالتوفيق في حياتي الجاية، شكرًا لكل حد وقف جنبي وشجعني ودعمني من بدايتي لحد النهارده.. وبعتذر عن أي عمل قدمته دون المستوى".

بعد وقت قليل، تمّ مسح التدوينة الأولى، ونشر الأدمن نفسه بياناً آخر، قال فيه: "انا بعتذر ادمن الصفحة عن خطا الذي ورد وانه خبر هذا غير صحيح بالمرة واشاعه وانه الفنانة منه شلبي لم تعتزل ناسف لها مره اخري عن هذا خطا ارجو تقبل اعتذارنا واننا دايما بندعمها في كل خطوه بتخطيها وبنحبها ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح ادمن عبد الله".

الارتباك الواضح في صياغة الاعتذار يكشف كتابته على عجل، بعكس بيان الاعتزال. ويبدو أنّ في كواليس الأزمة أسراراً ستتكشف خلال الأيام المقبلة، علماً بأنّ الفنانة الشابة لا تملك حسابات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لغة بيان الاعتزال مختلفة تماماً عن بيان النفي .. فمن كتب الأول، ومن حرّر الثاني؟

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