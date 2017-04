القضاء يتدخل لمنع بيع جائزة Emmy التي فازت بها ويتني هيوستن

لجأ منظمو جوائز "Emmy Awards" التلفزيونية الأمريكية إلى القضاء لوقف بيع جائزة فازت بها المغنية الراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston في مزاد علني.

وبدأت الأكاديمية الأمريكية لعلوم التلفزيون ملاحقات ضدّ المشرفين على تركة المغنية هيوستن، التي توفيت في عام 2012، أمام محكمة لوس أنجلوس الفدرالية، مشدّدين على أن عملية البيع هذه ستنال من سمعة جوائز Emmy على ما جاء في الوثائق المقدّمة إلى المحكمة.

وتنظم دار "Heritage Auctions" في بيفرلي هيلز مزاداً حول مقتنيات عائدة للمغنية الشهيرة بالاتفاق مع عائلتها.

وكانت ويتني هيوستن حازت عام 1986 على جائزة Emmy عن تأديتها أغنية "Saving all my love for you" خلال حفل تلفزيوني.

واعتبر منظمو هذه الجوائز أنّ ورثة الفائزين بجائزة Emmy يحق لهم الاحتفاظ بالجائزة "كشاهد على إنجازات الفائزين الراحلين"، إلا أن هذه الجوائز معارة ولا يُمكن بيعها.

وأضاف المصدر نفسه أنّ المزاد سيعطي الانطباع بأن جوائز Emmy "هي مجرد سلع للبيع إلى الشخص الذي يقدّم سعراً أعلى".

