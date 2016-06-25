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بالصور: سامو زين يتقمص شخصية "سي السيد" وعروسه بالبرقع

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السبت 25-06-2016 15:16

شارك المطرب سامو زين جمهوره بموقع الفيس بوك أول صورة له مع عروسته المذيعة دينا صالح بطريقة غير تقليدية، إذ يظهر سامو في الصورة وهو يرتدى الطربوش والعباءة وعصا سي السيد الشهيرة، وإلى جواره زوجته الاعلامية دينا صالح وهى ترتدى البرقع والعباءة أيضا.
سامو علق على الصورة قائلا: كل سنه وأنتم طيبين أنا و .. ، واستبدل اسم عروسه بقلب أحمر، انهالت تعليقات التهنئة من جمهوره، الذي وصفها ب"المحظوظة" وبدا في مخاطبة المطرب السوري بلقب "سي سامو"، بينما ذهبت بعض التعليقات لعدم مناسبة الساعة الحديثة لأجواء الصورة المقتبسة من عالم الثلاثية الشهيرة للروائي الكبير الراحل نجيب محفوظ.

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سيدتي