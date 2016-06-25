عربية تشارك في قمة ريادة الأعمال مع الرئيس أوباما.. من هي؟

شاركت الشابة المصرية مي مدحت صاحبة مشروع Eventtus في قمة ريادة الأعمال، التي أقيمت داخل جامعة ستانفورد، في وادي Silicon بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الرئيس باراك أوباما Barack Obama والمؤسّس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مارك زوكربرغ Mark Zuckerberg.

وتحدّثت مي عن تجربتها الناشئة التي تساعد في العثور على الأحداث الكبرى في أيّ مكان، وكيفية الاستفادة من ذلك الحدث.

Eventtus هو منصة اجتماعية، تمّ إطلاقه عام 2011، وهدفه تجميع الأحداث وتعظيم فرص حضورها، من خلال توفير تطبيق واحد يقدّم خريطة بجميع الأحداث التي تحدث في المدينة.

ويساعد التطبيق الذي ابتكرته مي المستخدمين في العثور على الأحداث المهمة، ومشاركة الأحداث مع الأصدقاء والتعرف إلى أشخاص جدد.

وبدوره، قدّر الرئيس أوباما جهود شركات التكنولوجيا في تحسين التنوع بالقوى العاملة، ودعا الحكومات حول العالم لتبني الانفتاح والشفافية.

وتحدث أوباما عن الرقابة على الإنترنت في مصر، وقال إن القادة الدوليين بحاجة إلى الترحيب بحرية التعبير بدلاً من محاولة خنقها، حتى ولو كانت لها آثار سلبية.

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