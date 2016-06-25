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لن تصدقوا كم تبلغ ثروة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

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السبت 25-06-2016 19:17

أعلنت "CNN" الأمريكية أنّ الثروة الشخصية المقدّرة للملكة البريطانية اليزابيث الثانية Elizabeth ذات التسعين عاماً بلغت نحو 490 مليون دولار.
هذه الثروة الطائلة غير موجودة في حساب مصرفي، وإنّما مؤلفة من عقارات، وقطع فنية قيمة، ومجوهرات لا تقدّر بثمن، إلى جانب مجموعة نادرة جداً من الطوابع.
وبحسب تقرير "CNN"، فإنّ المصدر الأساسيّ للدخل يأتي من البريطانية على شكل منحة مخصصة لتغطية نفقات السفر، وأجور الموظفين، وصيانة القصور الملكية. وهي تتلقى بالإضافة إلى ذلك نوعاً من الراتب السنوي، إذ يسمّى هذا الراتب بالمخصّصات الملكية، ويأتي من العقارات الخاصة، والعائدات الزراعية والتجارية للأراضي والممتلكات التي تخصّها.
ويقول خبراء إنّ العائلة المالكة أدخلت 1.5 مليار دولار للبلاد العام الماضي، نتيجة اجتذاب السياح، إضافة إلى الأعمال المحلية. يضاف إلى ذلك المناسبات الملكية المهمة مثل الولادات الأخيرة للأحفاد الملكيين، والتي يمكنها زيادة الإنفاق في البلاد بمئات مليارات الدولارات.

 

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