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مؤسسة إماراتية توزع مساعدات على الأسر الفلسطينية بالقدس

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مؤسسة إماراتية توزع مساعدات على الأسر الفلسطينية بالقدس مؤسسة إماراتية توزع مساعدات على الأسر الفلسطينية بالقدس

شعار مؤسسة خليفة بن زايد

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد والتى تتبع للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن توزيع طرودًا غذائية على العائلات التى تقطن عدة مناطق وأحياء من محافظة القدس الشريف ،كما أوضحت المؤسسة أنه يتم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الخيرية فى القدس لتوزيع الطرود على أحياء القدس القديمة وهي، الطور وبيت حنينا وحزما وعناتا والعيزرية والسواحرة وكفر عقب، بالإضافة إلى قرى شمال غرب القدس.

يذكرأن الكميات التى تم توزيعها تبلغ حوالى 14500 طرد واستفادت منه أكثر من ألفى أسرة ،كما أعربت الأسر عن تقديرها لجهود الشعب الأماراتى الشقيق وحكومته عن مساندتهم للشعب الفلسطينى خاصة فى شهر رمضان، والذى يحتاج فيه الأسر التى تعانى من انتشار الفقر إلى من يكون إلى جانبهم ويرفع عنهم المعاناة.

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