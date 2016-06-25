أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا

Google+ Print
غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا

أرشيفية

قال مسؤول إن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم غرقا يوم السبت عندما انقلب قاربهم في المياه الكينية ببحيرة فيكتوريا.

وقالت أنجيلين وير نائب المفوض الاقليمي إن القارب كان يحمل 17 شخصا معظمهم أعضاء في فرقة موسيقية محلية كانوا في طريقهم لإحياء حفل مسائي عندما انقلب القارب.

وأضافت “كانت حمولة القارب زائدة لأنه كان يحمل أيضا آلات موسيقية ثقيلة.. أنقذنا ثمانية أشخاص وسنبدأ البحث عن التسعة.”

وبحيرة فيكتوريا هي أكبر بحيرة في أفريقيا وتطل عليها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ولقي 13 شخصا حتفهم غرقا في ديسمبر في الجزء الأوغندي من البحيرة خلال احتفالات عيد الميلاد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا