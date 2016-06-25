غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا

قال مسؤول إن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم غرقا يوم السبت عندما انقلب قاربهم في المياه الكينية ببحيرة فيكتوريا.

وقالت أنجيلين وير نائب المفوض الاقليمي إن القارب كان يحمل 17 شخصا معظمهم أعضاء في فرقة موسيقية محلية كانوا في طريقهم لإحياء حفل مسائي عندما انقلب القارب.

وأضافت “كانت حمولة القارب زائدة لأنه كان يحمل أيضا آلات موسيقية ثقيلة.. أنقذنا ثمانية أشخاص وسنبدأ البحث عن التسعة.”

وبحيرة فيكتوريا هي أكبر بحيرة في أفريقيا وتطل عليها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ولقي 13 شخصا حتفهم غرقا في ديسمبر في الجزء الأوغندي من البحيرة خلال احتفالات عيد الميلاد.