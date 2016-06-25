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الصين تطلق صاروخ «لونج مارش 7»

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الصين تطلق صاروخ «لونج مارش 7» الصين تطلق صاروخ «لونج مارش 7»

أرشيفية

أطلقت الصين اليوم السبت أول رحلة لصاروخها “لونج مارش 7″ الذي ينتمي إلى أحدث جيل من صواريخ لونج مارش وذلك من مركز وينشانج الجديد لإطلاق الصواريخ في مقاطعة هاينان الجنوبية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن لونج مارش 7 يبلغ وزنه 600 طن، ويستخدم وقودًا جديدًا سائلًا صديقا للبيئة، ويكلف مبالغ لا تذكر مقارنة بصاروخ لونج مارش 2، ويحمل الصاروخ نموذجًا اختباريا للجيل القادم من المركبات الفضائية الصينية المأهولة علاوة على عدد من الأقمار الصناعية الصغيرة.

كانت وسائل الإعلام الصيني قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن دور هذا الصاروخ مستقبلًا سيكون إرسال مركبات فضائية حاملة للبضائع إلى المحطات الفضائية الصينية.

وأضافت أن عملية الإطلاق هذه المرة ستكون مغايرة لأي مرة سابقة فى الصين حيث سيتمكن المواطنون الصينيون في حدث غير مسبوق من الحضور بأنفسهم ومشاهدة عملية الإطلاق على الطبيعة وذلك من 8 مواقع مختلفة تمت إقامتها خصيصًا للجمهور فى مناطق محيطة بموقع الإطلاق والتي يقال إنها تتسع لنحو 25 ألف متفرج.

أ ش أ

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