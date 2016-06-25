انفجار عبوة ناسفة فى شارع البحر بمدينة العريش ..بدون إصابات

انفجرت عبوة ناسفة فى شارع البحر بالعريش اليوم السبت بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية .

وقالت مصادر أمنية أن مجهولين قاموا بزرع العبوة الناسفة بشارع البحر بدائرة قسم شرطة ثالث العريش .. حيث انفجرت العبوة خلال مرو طاقم أمني أثناء عملية تمشيط فى المنطقة .. مما أحدث دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا .

وأضافت المصادر أنه لم تقع أية إصابات أو خسائر بشرية .. بينما وقعت تلفيات كبيرة فى المدرعة نتيجة الموجة التفجيرية الكبيرة للعبوة الناسفة .. مشيرة الي أنه تم إغلاق شارع البحر جزئيًا من الاتجاهين ، وتحويل مسار المرور الي شارع فرعي تمهيدًا لسحب المدرعة من موقع التفجير .

وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة اخري ولضبط المتورطين في الحادث .

أ ش أ