أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انفجار عبوة ناسفة فى شارع البحر بمدينة العريش ..بدون إصابات

Google+ Print
انفجار عبوة ناسفة فى شارع البحر بمدينة العريش ..بدون إصابات انفجار عبوة ناسفة فى شارع البحر بمدينة العريش ..بدون إصابات

أرشيفية

انفجرت عبوة ناسفة فى شارع البحر بالعريش اليوم السبت بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية .

وقالت مصادر أمنية أن مجهولين قاموا بزرع العبوة الناسفة بشارع البحر بدائرة قسم شرطة ثالث العريش .. حيث انفجرت العبوة خلال مرو طاقم أمني أثناء عملية تمشيط فى المنطقة .. مما أحدث دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا .

وأضافت المصادر أنه لم تقع أية إصابات أو خسائر بشرية .. بينما وقعت تلفيات كبيرة فى المدرعة نتيجة الموجة التفجيرية الكبيرة للعبوة الناسفة .. مشيرة الي أنه تم إغلاق شارع البحر جزئيًا من الاتجاهين ، وتحويل مسار المرور الي شارع فرعي تمهيدًا لسحب المدرعة من موقع التفجير .

وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة اخري ولضبط المتورطين في الحادث .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا