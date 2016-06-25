البحرية الإيطالية تنقذ 2000 لاجئ في البحر المتوسط

أفاد خفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، بأنه تم إنقاذ أكثر من 2000 لاجئ من قارب مكتظ في البحر المتوسط، وذلك في وقت صعّد فيه المهربون عملياتهم خلال يومين متتالين شهدا جوا ملائما للإبحار.

وذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن أكثر من 7100 شخص تم إنقاذهم من المياه الدولية منذ يوم الخميس، حيث كان العديد منهم يخوض رحلة خطرة من ليبيا متجها إلى السواحل الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن التابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، بجانب “محطة المساعدة البحرية للمهاجرين”، والبحرية الإيطالية، وهيئة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وعناصر مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة مهربي البشر، كلها وحدات ساعدت في إنقاذ المهاجرين من 9 قوارب أمس الجمعة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إحضار نحو 60 ألف قارب خاص باللاجئين إلى إيطاليا هذا العام حسب حصيلة وزارة الداخلية الإيطالية.

أ ش أ