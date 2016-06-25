أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البحرية الإيطالية تنقذ 2000 لاجئ في البحر المتوسط

Google+ Print
البحرية الإيطالية تنقذ 2000 لاجئ في البحر المتوسط البحرية الإيطالية تنقذ 2000 لاجئ في البحر المتوسط

خفر السواحل الإيطالية

أفاد خفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، بأنه تم إنقاذ أكثر من 2000 لاجئ من قارب مكتظ في البحر المتوسط، وذلك في وقت صعّد فيه المهربون عملياتهم خلال يومين متتالين شهدا جوا ملائما للإبحار.

وذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن أكثر من 7100 شخص تم إنقاذهم من المياه الدولية منذ يوم الخميس، حيث كان العديد منهم يخوض رحلة خطرة من ليبيا متجها إلى السواحل الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن التابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، بجانب “محطة المساعدة البحرية للمهاجرين”، والبحرية الإيطالية، وهيئة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وعناصر مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة مهربي البشر، كلها وحدات ساعدت في إنقاذ المهاجرين من 9 قوارب أمس الجمعة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إحضار نحو 60 ألف قارب خاص باللاجئين إلى إيطاليا هذا العام حسب حصيلة وزارة الداخلية الإيطالية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا