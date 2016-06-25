أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الإعلام اللبنانى يعترف: استقالتى تهرب من المسئولية

Google+ Print
وزير الإعلام اللبنانى يعترف: استقالتى تهرب من المسئولية وزير الإعلام اللبنانى يعترف: استقالتى تهرب من المسئولية
قال وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج، إن استقالته من حاليا هى تهرب من المسئولية فى ظل الفراغ السياسى الذى تعانى منه البلاد .

وأكد جريج، المقرب من حزب "الكتائب اللبنانية" الذى استقال من الحكومة مؤخرا، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أنه فكر أكثر من مرة بالاستقالة من الحكومة ، ولكن "فى الظروف الحالية تحتم بقائى فى الحكومة وتحملى للمسؤولية إلى حين انتخاب رئيس أفضل من الخروج منها ، ورغم بقائى فى الحكومة العلاقة جيدة مع الكتائب (الذى كان قد رشحه لمنصبه)".

وعن تحذير رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام من إمكانية أن يصبح لبنان "بلدا فاشلا"، قال: "تمنيت من الرئيس سلام أن يستعمل تعبير تعثر بدل الفشل ، فعجز الحكومة عن حل القضايا العالقة هو بسبب الخلافات السياسية القائمة بين القوى السياسية".

وأضاف "هذه الحكومة هى حكومة وحدة وطنية وككل الحكومات التى تشبهها فهى لا تشكل فريق عمل منسجما، إنما تجمع قوى متناقضة ومختلفة فى الأمور السياسية مما يؤثر على عملها العادى حتى فى الأمور التى تهم شئون الناس، كما أن تعثر الحكومة ناتج من عدم انتخاب رئيس للجمهورية يلعب دور الحكم والمنسق".
>ودعا جريج جميع الفرقاء إلى "تحكيم الضمير من أجل خلق صحوة وطنية وبالدرجة الأولى الفريق الذى يعطل انتخاب رئيس للبلاد وهو حزب الله والتيار الوطنى الحر وسائر النواب المتأثرين برأيهم".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان