وزير الإعلام اللبنانى يعترف: استقالتى تهرب من المسئولية

قال وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج، إن استقالته من الحكومة حاليا هى تهرب من المسئولية فى ظل الفراغ السياسى الذى تعانى منه البلاد .

وأكد جريج، المقرب من حزب "الكتائب اللبنانية" الذى استقال من الحكومة مؤخرا، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أنه فكر أكثر من مرة بالاستقالة من الحكومة ، ولكن "فى الظروف الحالية تحتم بقائى فى الحكومة وتحملى للمسؤولية إلى حين انتخاب رئيس أفضل من الخروج منها ، ورغم بقائى فى الحكومة العلاقة جيدة مع الكتائب (الذى كان قد رشحه لمنصبه)".

وعن تحذير رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام من إمكانية أن يصبح لبنان "بلدا فاشلا"، قال: "تمنيت من الرئيس سلام أن يستعمل تعبير تعثر بدل الفشل ، فعجز الحكومة عن حل القضايا العالقة هو بسبب الخلافات السياسية القائمة بين القوى السياسية".

وأضاف "هذه الحكومة هى حكومة وحدة وطنية وككل الحكومات التى تشبهها فهى لا تشكل فريق عمل منسجما، إنما تجمع قوى متناقضة ومختلفة فى الأمور السياسية مما يؤثر على عملها العادى حتى فى الأمور التى تهم شئون الناس، كما أن تعثر الحكومة ناتج من عدم انتخاب رئيس للجمهورية يلعب دور الحكم والمنسق".

>ودعا جريج جميع الفرقاء إلى "تحكيم الضمير من أجل خلق صحوة وطنية وبالدرجة الأولى الفريق الذى يعطل انتخاب رئيس للبلاد وهو حزب الله والتيار الوطنى الحر وسائر النواب المتأثرين برأيهم".

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