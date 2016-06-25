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"حماس": أكدنا للأتراك مطالب الشعب الفلسطينى وخاصة رفع الحصار

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"حماس": أكدنا للأتراك مطالب الشعب الفلسطينى وخاصة رفع الحصار "حماس": أكدنا للأتراك مطالب الشعب الفلسطينى وخاصة رفع الحصار
زار وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة خالد مشعل وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة خلال اليومين الماضيين، تركيا.

والتقى الوفد بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان وبرئيس وزرائها الدكتور بن علي يلدريم، وذلك في سياق التواصل والتشاور الدائمين حول تطورات القضية الفلسطينية وما يخدم المصلحة المشتركة، وللتهنئة بتشكيل الجديدة.

وأكدت حركة حماس فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن وفد الحركة أكد للمسئولين الأتراك على مطالب الشعب الفلسطينى وخاصة رفع الحصار وتمنى أن تنجح تركيا بهذا الشأن.


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