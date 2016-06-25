فوائد لا تتخيلها للذرة.. أبرزها تعزيز الهضم بعد الإفطار

يتميز الذرة المشوى بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، فهو مصدر غنى بالفيتامينات A، B، E والعديد من المعادن، كما أنه غنى بالألياف التى تلعب دورا هاما فى الوقاية من أمراض الجهاز الهضمى خاصة فى فترة بعد الإفطار فى رمضان.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “organicfacts”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة للذرة المشوى، وتشمل:

>



>1- الذرة يقلل من خطر الإصابة بالبواسير وسرطان القولون والمستقيم:

2- غنى بـفيتامين(ب)

3- يوفر المعادن الضرورية للجسم

موضوعات متعلقة

لو زهقت من الفول.. 7 أسباب مقنعة تدفعك لتناول الذرة المشوى خلال السحور

>

>يتميز الذرة باحتوائه على الألياف وهذا يساعد فى التخفيف من مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك والبواسير، وكذلك يقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.>الذرة غنى بمكونات فيتامين (ب)، وخاصة الثيامين والنياسين والثيامين الضرورى للحفاظ على صحة الأعصاب والوظيفة الإدراكية.>الذرة يحتوى على المعادن الوفيرة مثل الفوسفور الذى يعزز النمو الطبيعى وصحة العظام، جنبا إلى جنب مع المغنيسيوم والمنجنيز والزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم، التى يصعب أن تجدها فى معظم الوجبات الغذائية العادية الضرورية للحفاظ على معدل ضربات القلب الطبيعى وزيادة قوة العظام.

ديلى ميل: التغير المناخى يتسبب فى تسمم المحاصيل والذرة والقمح الأكثر عرضة